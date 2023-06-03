Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Ми готові до контрнаступу

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 10:09
Зеленський: Ми готові до контрнаступу
фото: оп

Президент Володимир Зеленський запевнив, що станом на зараз Україна вже готова до контрнаступу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю WSJ

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити (проводити контрнаступ – ред.).

Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці.

Ми дуже віримо в успіх, я не знаю, скільки нам знадобиться часу".

Деталі: Зеленський вважає, що країнам Заходу потрібно потужно працювати над ізоляцією Росії.

Нагадаємо: Раніше Зеленський сказав, йому складно назвати дату, коли почнеться контрнаступ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступЗеленськийЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Саакашвілі: Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на річці Псоу
Британська розвідка: у Бахмуті зростає роль російських десантників
Росіяни атакували за добу дев’ять українських областей
Зеленський: Якщо ми не отримаємо чіткий сигнал на саміті НАТО у Вільнюсі, нам немає чого там робити
Останні новини
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія вдарила ракетами по Житомирщині, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
04:05
Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: