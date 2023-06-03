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Зеленський: Ми готові до контрнаступу

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 10:09
Зеленський: Ми готові до контрнаступу
фото: оп

Президент Володимир Зеленський запевнив, що станом на зараз Україна вже готова до контрнаступу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю WSJ

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити (проводити контрнаступ – ред.).

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Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці.

Ми дуже віримо в успіх, я не знаю, скільки нам знадобиться часу".

Деталі: Зеленський вважає, що країнам Заходу потрібно потужно працювати над ізоляцією Росії.

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Нагадаємо: Раніше Зеленський сказав, йому складно назвати дату, коли почнеться контрнаступ.

Теми: контрнаступЗеленськийЗбройні сили
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