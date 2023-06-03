Росіяни атакували за добу дев’ять українських областей

Російські окупанти протягом 2-3 червня обстрілювали дев’ять українських областей, є загиблі серед цивільного населення.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів, із мінометів та артилерії, по Новгород-Сіверському району. Без жертв. Через обстріл в лісі виникла пожежа (Семенівська громада).

Сумщина: Вночі та зранку — обстріли. Середино-Будська громада: по території громади здійснено мінометний обстріл (2 вибухи), пошкоджено приватний будинок. Вчора протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. На жаль, є жертви серед мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури.

Хотінська громада: одна людина загинула, пошкоджене приватне домоволодіння та пошкоджено лінію електропередач. Великописарівська громада: протягом дня ворог нещадно обстрілював громаду: 3 вибухи з мінометів, 16 вибухів із САУ. Унаслідок одного з обстрілів (САУ) пошкоджені 3 будинки цивільної інфраструктури, 3 цивільні авто, аптека, адміністративна будівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Також росіяни гатили з РСЗВ – 14 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Запорізька: за минулу добу 111 ударів завдали російські війська по 24 населених пунктах області Запорізької області: авіаудари по Новоданилівці та Ольгівському, тричі застосували БПЛА в Гуляйполі та Чарівному, завдали 14 атак з РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоіванівці, Темирівці, Єгорівці, 92 артобстріли прийшлося по Оріхову, Преображенці, Гуляйполю, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та навколишніх селах. За добу ворог забрав життя двох жителів області та травмував п'ятьох. Ворог атакував багатоповерховий будинок у Комишувасі. Мінно-вибухові травми отримали четверо людей. На жаль, від отриманих травм загинули дві людини. Під час вечірньої атаки в Оріхові поранення отримав 62-річний чоловік. Наразі зафіксовано 58 руйнувань житлових будинків та майна людей.

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Дніпропетровщина: вчора по Нікополю ворог здійснив артилерійський обстріл. Рятувальники обстежили місце влучання. Поранених або загиблих немає.

Харківщина: протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 30 населених пунктів. Сьогодні зранку ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району, загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та приватний будинок і сарай. Значно пошкоджено ферму та господарські споруди підприємства "Альфа". Вчора внаслідок обстрілу с. Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. Вчора росіяни завдали удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено Вовчанський ПРАТ ОЕЗ, горіла транспортна стрічка, масляний пил та електродріт. Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будинок, поранені чоловік і жінка 70 та 73 років. Біля с. Сулигівка Ізюмського району в лісі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм загинув на місці. Поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ВАЗ 2121, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля, чоловік 36 років, отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років та хлопчик 12 років зазнали поранень. Стан хлопчика важкий.

Луганщина: артилерійських і мінометних обстрілів противника минулої доби зазнали Новоселівське, Невське та Білогорівка, по якій ще й було завдано авіаудар. За добу противник здійснив 96 обстрілів(413 снарядів). Загарбники посилили пропускний режим на окупованій Луганщині. У пошуках партизанів збільшили кількість блокпостів, на посилення привезли росгвардію. Представники останньої цілодобово здійснюють огляд техніки та перевірку документів на пунктах пропуску.

Донеччина: по області за минулу добу — 23 обстріли. Постраждали 18 населених пунктів: Курахове, Часів Яр, Авдіївка, Вугледар, Дружківка, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, смт Гостре, с.Ласточкине, с.Тоненьке, с.Катеринівка, с.Маркове, с.Карлівка, с.Новоукраїнка, с.Рай-Олександрівка, Костянтинівка. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них 5 – багатоквартирних), 2 цивільних автомобілі, ЛЕП, 2 будівлі Дружківського фарфорового заводу. На Донеччині за добу: 2 загиблих, 4 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 65 обстрілів (265 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (29 снарядів). російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області. Через російську агресію 5 людей (з них 2 - діти) дістали поранення. Вночі російська армія обстріляла село Черешеньки Білозерської громади. Вкотре били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі удари пошкоджено господарчі споруди та сільськогосподарську техніку. На щастя, мирні люди не постраждали. Ворожа авіація знову атакувала Одрадокамʼянку Тягинської громади. Через влучання авіабомби в населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник. Без постраждалих.

У Загорянівці Музиківської громади через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей. У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота. Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики. Дітей доставили до лікарні. Старшого хлопчика прооперували, дитина знаходиться в лікарні. Молодшого вже відпустили додому. Працівники поліції з’ясували, що на дитячий майданчик невідомий блискучий предмет принесла дівчинка, якій тато сказав, що він небезпечний.