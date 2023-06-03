За добу кияни поскаржилися на укриття тисячу разів – мер

За добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.

Джерело: мер міста Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Кличко уточнив, що майже половина скарг були на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів.

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Мер запевнив, що ця інформація до кінця дня буде в Департаменті муніципальної безпеки та інших службах.

Нагадаємо: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів по державі, з них майже 900 непридатні до використання.