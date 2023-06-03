В Україні перевірили 5 тисяч укриттів. Майже 20% з них непридатні до використання

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів по державі, з них майже 900 непридатні до використання.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Клименка: "Перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893".

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Деталі: Клименко розповів, що ревізії проводять понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників влади.

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