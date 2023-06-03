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В Україні перевірили 5 тисяч укриттів. Майже 20% з них непридатні до використання

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 11:40
В Україні перевірили 5 тисяч укриттів. Майже 20% з них непридатні до використання
фото мвс

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів по державі, з них майже 900 непридатні до використання.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Клименка: "Перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893".

Деталі: Клименко розповів, що ревізії проводять понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників влади.

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 
  • Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

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Теми: укриттяМВСвійна
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