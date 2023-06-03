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Біля Мелітополя стався вибух на залізниці, яку використовували окупанти – мер

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 16:45
Біля Мелітополя стався вибух на залізниці, яку використовували окупанти – мер
місце вибуху на залізниці, мапа з Telegram Івана Федорова

Неподалік від окупованого Мелітополя Запорізької області стався вибух на залізниці, яку росіяни використовували для перевезення особового складу і військової техніки.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Українська залізниця проти окупантів.

Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу.

Рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт. Мінус один шлях для русні".

Що передувало: 2 червня в окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантами.

Теми: Мелітопользалізницявибухокупація
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