Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо Росія хоче "дипломатичного напрямку" врегулювання війни в Україні, вона повинна вивести свої війська з окупованих територій, не очікуючи силової деокупації з боку України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ

Пряма мова: "Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Так, результат однаковий, з одного боку. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ми деокупуємо наші території. А яким чином, для мене дуже важливо – втрачати людей або зменшити втрати. І від цього залежить потім, знову ж таки, чи готові ми до будь-якого діалогу".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що те, чи військовим шляхом Україна деокупує свою територію, чи ні, залежить тільки від Росії.

Пряма мова: "Сьогодні це бачать наші партнери. І вже ті країни, які були скептичні, наприклад, Німеччина, канцлер Шольц, відкрито говорить: "Я вважаю, що з Росією немає про що говорити, поки вона не вийде з території". Зверніть увагу, не поки Україна деокупує, а поки Росія не вийде, тому що тут є логіка для мене. Якщо ти хочеш зі мною розмовляти і розмовляти з цивілізованим світом, ти повинен не чекати, поки тебе виб’ють силою. І виб’ють. Тому що, вибиваючи силою і армією, ми втрачаємо людей. Питання не в часі, бог з ним, заради перемоги ми не втомлюємось. Якщо ми вибиваємо силою, то коли ми їх витиснемо з нашої території, про що їм з нами говорити? Який сенс вже говорити?

Я думаю, що тоді Росія буде шукати собі інших лідерів, які зможуть знайти підхід до всього цивілізованого світу, знайти можливість, щоб з ними люди якісь сідали хоч про щось говорити, тому що після того, що вони зробили, до діалогу з ними ніхто не готовий. Це якщо ми вибиваємо силою, тому така велика різниця".

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Більше деталей: Зеленський висловив упевненість в тому, що "будь-яке інше керівництво Російської Федерації буде шукати вихід з цієї ситуації" і навіть російське суспільство "вже розуміє, що питання їх внутрішнього вибуху – це питання часу".

Президент назвав підміною фактів і понять заяви російського керівництва про те, що, якщо Росія програє в цій війні, то її не буде.

"Якщо ми будемо битися до кінця і витиснемо їх силою, їх точно не буде в тому вигляді, в якому вони є зараз. Тому що в них буде вибух суспільний, що вони втратили і державу, і повагу, і місце за дипломатичним столом, і втратили армію, все втратили. В них буде всередині революція і не одна. Бо велика територія, і різні люди, різні народи там живуть. Тому буде багато всього", - сказав Зеленський.

За його словами, для керівництва РФ "на сьогодні простого виходу вже немає, бо вони вбивці".

"Але з найменшими втратами – у них є можливість знайти дипломатичний вихід з ситуації. Це значить без куль, без вибухів, без ракет почати виходити з нашої території", - сказав він.

Що передувало: Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито відкритий до будь-яких контактів для досягнення цілей РФ іншими засобами, ніж війна проти України.