Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 22:29
Ролан Гаррос: Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки
Леся Цуренко, фото: Jimmie48

Українка тенісистка Леся Цуренко перемогла ексчемпіонку US Open Б'янку Андреєску й зіграє в четвертому раунді турніру "Ролан Гаррос", при цьому вперше в історії в четвертому раунді зіграють одразу дві українки.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Цуренко вдруге в кар'єрі зіграє в четвертому раунді "Ролан Гаррос". В 1/16 фіналу поточного турніру українка перемогла ексчемпіонку US Open Б'янку Андреєску.

Цього року на Відкритому чемпіонаті Франції українка досі не втратила жодного сету. З рахунком 2:0 на старті змагань вона пройшла американку Лорен Девіс та колишню чемпіонку "Ролан Гаррос", чешку Барбору Крейчикову.

У 1/16 фіналу перший сет пройшов за ініціативи Цуренко. Українка заробила 12 активно виграних очок (у суперниці — 2) та реалізувала всі 3 брейкпойнти. Підсумок партії — 6:1. Стартовий гейм у наступному сеті Леся програла на власній подачі, але одразу зробила зворотній брейк — 1:1.

Надалі Цуренко не поступалася: виграла 5 геймів поспіль та закрила зустріч з другого матчболу.

Леся реалізувала 100% власних брейкпойнтів (6/6), заробила 20 віннерів та припустилася 12 невимушених помилок (в Андреєску — 22).

ВІДЕО ДНЯ

Цуренко повторила особистий рекорд на "Ролан Гаррос". Досі їй доводилося грати у четвертому раунді турніру лише одного разу — в сезоні-2018.

Наступною суперницею Цуренко на турнірі стане лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек. У двох попередніх очних матчах Леся не виграла в польки жодного сету — двічі по 0:2.

Вперше в історії в четвертому раунді French Open зіграють одразу дві українки.

Раніше свій матч 1/16 фіналу виграла Еліна Світоліна, яка перемогла росіянку Анну Блінкову. У наступному раунді Світоліна знову зіграє з росіянкою — дев'ятою сіяною Дар'єю Касаткіною, що стане найрейтинговішою суперницею Еліни після повернення (9-та в заліку WTA).

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про підрив ГЕС: Потрібна максимальна реакція світу на терор РФ

Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізькій АЕС після підриву дамби

Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі

"То був день щастя": Зеленський розповів про пропозицію партнерів щодо F-16

Вранці - пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати - "Укргідроенерго"

Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Усі новини...
спорт
Бех-Романчук взяла бронзу в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Італії
Неймовірний результат: учні з України здобули 216 нагород на Європейських іграх єдиноборств
У Латвії – позачерговий вихідний через призове місце на чемпіонаті світу з хокею
Останні новини
02:48
Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються "евакуюватись" на правий берег Дніпра – ЦНС
02:11
Кислиця в ООН: Теракт на ГЕС – це відповідь Кремля на заклики до миру
01:29
Зеленський про підрив ГЕС: Потрібна максимальна реакція світу на терор РФ
00:47
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
00:28
відеоБайден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні
23:53
Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення ГЕС – Мінагрополітики
23:42
Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води: що про це відомо
23:33
На заході Румунії стався землетрус силою 5,3
23:11
Зеленський про Бахмутський напрямок: Дякую за рух уперед
23:02
Невидимі травми мозку. Що варто знати про контузію та її наслідки
Усі новини...
Реклама: