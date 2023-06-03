"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки

Українка тенісистка Леся Цуренко перемогла ексчемпіонку US Open Б'янку Андреєску й зіграє в четвертому раунді турніру "Ролан Гаррос", при цьому вперше в історії в четвертому раунді зіграють одразу дві українки.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Цуренко вдруге в кар'єрі зіграє в четвертому раунді "Ролан Гаррос". В 1/16 фіналу поточного турніру українка перемогла ексчемпіонку US Open Б'янку Андреєску.

Цього року на Відкритому чемпіонаті Франції українка досі не втратила жодного сету. З рахунком 2:0 на старті змагань вона пройшла американку Лорен Девіс та колишню чемпіонку "Ролан Гаррос", чешку Барбору Крейчикову.

У 1/16 фіналу перший сет пройшов за ініціативи Цуренко. Українка заробила 12 активно виграних очок (у суперниці — 2) та реалізувала всі 3 брейкпойнти. Підсумок партії — 6:1. Стартовий гейм у наступному сеті Леся програла на власній подачі, але одразу зробила зворотній брейк — 1:1.

Надалі Цуренко не поступалася: виграла 5 геймів поспіль та закрила зустріч з другого матчболу.

Леся реалізувала 100% власних брейкпойнтів (6/6), заробила 20 віннерів та припустилася 12 невимушених помилок (в Андреєску — 22).

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Цуренко повторила особистий рекорд на "Ролан Гаррос". Досі їй доводилося грати у четвертому раунді турніру лише одного разу — в сезоні-2018.

Наступною суперницею Цуренко на турнірі стане лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек. У двох попередніх очних матчах Леся не виграла в польки жодного сету — двічі по 0:2.

Вперше в історії в четвертому раунді French Open зіграють одразу дві українки.

Раніше свій матч 1/16 фіналу виграла Еліна Світоліна, яка перемогла росіянку Анну Блінкову. У наступному раунді Світоліна знову зіграє з росіянкою — дев'ятою сіяною Дар'єю Касаткіною, що стане найрейтинговішою суперницею Еліни після повернення (9-та в заліку WTA).