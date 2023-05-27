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Світоліна перемогла у фіналі росіянку й виграла перший турнір WTA після повернення

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 17:52
Світоліна перемогла у фіналі росіянку й виграла перший турнір WTA після повернення
Еліна Світоліна, фото з її Facebook

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру рівня WTA250 у французькому Страсбурзі, обігравши у фіналі росіянку Анну Блінкову.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Росіянка виступала у нейтральному статусі. Світоліна та Блінкова зустрічалися уперше в кар'єрі. Для Еліни – це 20-й фінал на рівні WTA та перший після повернення у теніс. Для Анни – другий у кар'єрі (перший вона виграла).

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На шляху до цього фіналу Світоліна пройшла чотирьох суперниць (виграла три матчі, ще одна опонентка знялася до гри). Це перша подібна серія для українки після повернення. І у фіналі вона змогла продовжити її до п'яти виграних матчів поспіль.

Світоліна розпочала матч з двох брейків і повела 3:0, після цього програла одну свою подачу (3:2), але тоді виграла ще три гейми поспіль – 6:2.

На старті другого сету відбувся найдовший гейм матчу: перший гейм на подачі Світоліної тривала понад 15 хвилин, українка його взяла.

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Еліна повела з рахунком 3:0 і двома брейками у другому сеті, аналогічно як у першому. Після цього Еліна двічі програла свою подачу, але взяла одну у суперниці – 4:3 на її користь (з одним брейком). А тоді – взяла два гейми поспіль, з четвертого матчболу закрила гру (6:3 у другому сеті).

Світоліна виграла фінал турніру в двох сетах – 6:2, 6:3.

Таким чином, Світоліна виграла свій перший трофей після повернення у теніс. Спортсменка переривала участь у змаганнях через вагітність і народження дитини. Загалом для неї це 17-й трофей на рівні WTA, вона програвала лише тричі у фіналах.

Перемога на турнірі дозволить Світоліній піднятися на 191-е місце у світовому рейтингу, вона відіграла одразу 317 місць за один тиждень.

Для України – це другий виграний турнір у сезоні WTA 2023 року. Першу перемогу на змаганнях такого ж рівня здобула Марта Костюк, яка виграла турнір в Остіні.

Теми: спорт
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