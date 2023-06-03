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Удар по передмістю Дніпра: кількість поранених зросла до 20, з них 5 дітей

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 23:55
Удар по передмістю Дніпра: кількість поранених зросла до 20, з них 5 дітей
рятувальні роботи на місці удару РФ у передмісті Дніпра, фото ДСНС

Кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Підгородненській громаді Дніпропетровщини зросла до 20, з них 5 дітей, при цьому троє дітей перебувають у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС

 
рятувальні роботи на місці удару РФ у передмісті Дніпра, фото ДСНС

Дослівно: "5 дітей поранив ворог в Підгородненській громаді. Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних.

Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані".

 

Деталі: Лисак повідомив, що під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.

 

Разом з тим, ДСНС України повідомляє, що близько 21 години 3 червня внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра сталося влучання між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Першу пожежу було ліквідовано на загальній площі 10 кв.м., пожежа другого осередка локалізована на площі 20 кв.м.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу ввечері росіяни завдали удару по Підгородненській громаді поблизу Дніпра. Раніше було відомо, що постраждали 13 людей, з яких 3 дітей, під завалами будинку перебувають люди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія вкотре доводить, що є країною-терористом, і за все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійнадіти
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