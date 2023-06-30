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До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 21:36

Швейцарські заводи з березня 2022 року, тобто початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – отримали на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції.

Про це йдеться у спільному розслідуванні швейцарських видань SRF та Die Wochenzeitung, повідомляє "Європейська правда".

Видання з’ясували, що за останні роки так звані афінажні заводи (тобто заводи, де відбувається очищення золота) Швейцарії переробили велику кількість золота російського походження, що надходило через Лондон.

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Загалом з 2021 року через швейцарські афінажні заводи пройшли 110 тонн золота на суму понад шість мільярдів швейцарських франків (6,6 мільярда доларів). Лише з початку війни в березні 2022 року в Швейцарії було перероблено 75 тонн.

Якщо до війни Швейцарія імпортувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, то лише за перші п'ять місяців цього року через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з Росії. Аналогічно в останні роки зріс експорт російського золота до Британії.

Експерти, з якими поговорили видання, вважають, що зростання обсягів продажу золота з Росії до Швейцарії через Британію могло бути підготовкою до повномасштабної війни й стати додатковим джерелом доходу в умовах санкцій.

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"Якщо швейцарські афінажні заводи зараз імпортують і переплавляють це золото, це юридично безпроблемно, але етично дуже сумнівно", – пояснює колишній професор кримінального права й експерт з торгівлі золотом Марк Піт, оскільки завдяки афінажу "етично сумнівне російське золото" стає золотом зі швейцарським клеймом.

На афінажних заводах Швейцарії водночас не бачать зв'язку між переробкою золота російського походження та агресивною війною Росії в Україні. Там стверджують, що золото було ввезене до Британії до початку вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

У Швейцарії із серпня 2022 року діє заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота з Росії. Митна служба країни стверджує, що весь імпорт золота російського походження за останній час не порушує санкцій і законодавства.

Раніше повідомлялось, що експорт фармацевтичної продукції зі Швейцарії до Росії за останній рік перебував на рекордно високому рівні попри те, що країна приєдналась до всіх санкцій Європейського Союзу проти російської агресії.

Теми: ШвейцаріяРосіявійна
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