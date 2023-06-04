Контрнаступ України буде дуже потужним – генерал США

Американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус переконаний, що український контрнаступ буде дуже потужним, а Сили оборони України під час нього "досягнуть загальновійськового ефекту".

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Я думаю, що контрнаступ (України – ред.) буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції.

Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно. Вони виконуватимуть різні завдання. Серед них – розмінування, прориви, протиповітряна оборона для захисту військ. Застосовуватимуть засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуватимуть логістику та працюватимуть за підтримки артилерії та мінометів".

Деталі: Генерал додав, що українські захисники "мають намір звільнити свою країну".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський запевнив, що станом на зараз Україна вже готова до контрнаступу.