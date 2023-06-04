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На Київщині працює ППО – ОВА

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 03:13
На Київщині працює ППО – ОВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

У Київській області вночі 4 червня оголосили про підвищену загрозу ворожої атаки з повітря, в області працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: В ОВА закликали мешканців Київщини не нехтувати сигналом "повітряна тривога" і перебувати в укриттях до відбою, а також пам'ятати про заборону фото- та відеофіксації роботи українських захисників.

На території всієї України оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Київська областьППО
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