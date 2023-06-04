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КМВА: Сили ППО знищили всі ворожі цілі, які летіли на Київ

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 05:15
КМВА: Сили ППО знищили всі ворожі цілі, які летіли на Київ
ППО, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Вночі 4 червня сили протиповітряної оборони знищили на дальніх підступах всі ворожі повітряні цілі, які намагалися атакувати Київ.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА.

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За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах".

Що цьому передувало:

  • Вночі 4 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу, у Київській області працювала ППО.
  • У місті Кропивницький Кіровоградської області було чутно звуки вибухів.

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Теми: КиївППО
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