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Сили ППО збили чотири з шести російських крилатих ракет та три "Шахеди"

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 08:18
Сили ППО збили чотири з шести російських крилатих ракет та три Шахеди

Повітряні сили повідомили про збиття чотирьох крилатих ракет та трьох "Шахедів" у ніч на 4 червня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: З 01.00 по 04.00 противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Нагадаємо: Раніше КМВА повідомила, що вночі сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі, які намагалися атакувати Київ. При цьому вони не уточнювали кількість і вид збитих цілей.

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Теми: ППО
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