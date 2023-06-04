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Втрати ЗСУ в Бахмуті були у 7,5 разів менші, ніж у росіян – Данілов

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 12:10
Втрати ЗСУ в Бахмуті були у 7,5 разів менші, ніж у росіян – Данілов
данілов, фото уп

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що втрати Росії у Бахмуті за понад пів року склали майже 23 тисячі вояків, в України тим часом втрати менші у 7,5 разів.

Джерело: Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera

Деталі: У Данілова запитали, чому України утримувала Бахмут. Секретар РНБО відповів, що Збройні сили мають захищати свої міста, оскільки без українського спротиву Росія б перемогла у війні.

Пряма мова Данілова: "З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (росіян – ред.).

Наші втрати були у 7,5 разів менші.

Ми не маємо права здавати наші міста".

Довідково: Загалом Росія з першого вересня по червень 2023 року втратила понад 160 тисяч своїх окупантів.

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Теми: БахмутДаніловЗбройні силивійна
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