Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бєлгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, якщо полонені живі: Йде бій

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 17:20
Бєлгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, якщо полонені живі: Йде бій
Нова Таволжанка, скріншот Google maps

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники Російського добровольчого корпусу, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі, якщо російські полонені живі.

Джерело: відеозвернення Гладкова в Telegram

Пряма мова: "Побачив звернення негідників, негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрітися зі мною, пропонуючи (обміняти – ред.) розмову на полонених. Насправді зайшли з ДРГ, зараз іде бій у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені. По-іншому не може бути за визначенням".

Реклама:

Деталі: Губернатор заявив, що щодня від рук "цих фашистів" гинуть мирні жителі, зокрема Бєлгородської області.

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними (мабуть, губернатор мав на увазі "що змушує мене йти на переговори з ними" - ред.) - це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найімовірніше, вони їх убили, як мені не важко було це говорити. Але якщо вони живі, з 17 до 18 у Шебекіно. Гарантую безпеку", - сказав губернатор.

Що передувало: Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. "Запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в Новій Таволжанці", - зазначили представники РДК.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: