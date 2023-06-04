Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бєлгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, якщо полонені живі: Йде бій

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 17:20
Бєлгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, якщо полонені живі: Йде бій
Нова Таволжанка, скріншот Google maps

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники Російського добровольчого корпусу, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі, якщо російські полонені живі.

Джерело: відеозвернення Гладкова в Telegram

Пряма мова: "Побачив звернення негідників, негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрітися зі мною, пропонуючи (обміняти – ред.) розмову на полонених. Насправді зайшли з ДРГ, зараз іде бій у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені. По-іншому не може бути за визначенням".

Деталі: Губернатор заявив, що щодня від рук "цих фашистів" гинуть мирні жителі, зокрема Бєлгородської області.

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними (мабуть, губернатор мав на увазі "що змушує мене йти на переговори з ними" - ред.) - це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найімовірніше, вони їх убили, як мені не важко було це говорити. Але якщо вони живі, з 17 до 18 у Шебекіно. Гарантую безпеку", - сказав губернатор.

Що передувало: Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. "Запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в Новій Таволжанці", - зазначили представники РДК.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Росія
Міноборони Росії хоче ставити на облік без явки у військкомат
РДК і "Свобода России" кажуть, що полонили вояків на Бєлгородщині, звуть на зустріч губернатора
Прем’єрка Естонії: НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія вдарила ракетами по Житомирщині, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: