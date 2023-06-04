Бєлгородський губернатор нібито готовий зустрітися з РДК, якщо полонені живі: Йде бій

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники Російського добровольчого корпусу, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі, якщо російські полонені живі.

Джерело: відеозвернення Гладкова в Telegram

Пряма мова: "Побачив звернення негідників, негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрітися зі мною, пропонуючи (обміняти – ред.) розмову на полонених. Насправді зайшли з ДРГ, зараз іде бій у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені. По-іншому не може бути за визначенням".

Деталі: Губернатор заявив, що щодня від рук "цих фашистів" гинуть мирні жителі, зокрема Бєлгородської області.

"Єдине, що зупиняє мене від переговорів із ними (мабуть, губернатор мав на увазі "що змушує мене йти на переговори з ними" - ред.) - це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Найімовірніше, вони їх убили, як мені не важко було це говорити. Але якщо вони живі, з 17 до 18 у Шебекіно. Гарантую безпеку", - сказав губернатор.

Що передувало: Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. "Запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в Новій Таволжанці", - зазначили представники РДК.