Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Половина перевірених укриттів у Києві були зачинені або непридатні – Мінстратегпром

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 17:47
Половина перевірених укриттів у Києві були зачинені або непридатні – Мінстратегпром
результати 1 дня перевірки укриттів, графіка з Telegram Камишіна

За даними комісії з ревізії укриттів Києва за перший день її роботи, серед понад тисячі перевірених укриттів половина були зачинені або не готові до використання.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram

Дослівно: "Заслухав результати роботи комісії по ревізії укриттів Києва за 1-й день роботи.

Реклама:

Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих – не готові до використання або комісія не змогла відкрити".

Деталі: Згідно з опублікованою міністром графікою, із 1078 перевірених укриттів 597 (або 55%) готові до використання. При цьому 122 об’єкти (11%) не змогли відчинити, а 359 (33%) виявилися не готовими до використання.

При цьому Камишін зазначив, що "з недовірою сприйняв те, що половина були відкриті і визнані готовими".

ВІДЕО ДНЯ

"Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання", - написав він.

Однак, за словами міністра, команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях, а там ситуація трохи краща ніж загалом по місту.

Камишін також опублікував посилання на новий чат-бот відкрий_укриття й закликав киян долучатися до ревізії укриттів.

Він також запустив опитування про те, чи потрібні укриття в парках.

Що передувало: У суботу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.

Теми: Київукриття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Київ
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: