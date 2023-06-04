Половина перевірених укриттів у Києві були зачинені або непридатні – Мінстратегпром

За даними комісії з ревізії укриттів Києва за перший день її роботи, серед понад тисячі перевірених укриттів половина були зачинені або не готові до використання.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram

Дослівно: "Заслухав результати роботи комісії по ревізії укриттів Києва за 1-й день роботи.

Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих – не готові до використання або комісія не змогла відкрити".

Деталі: Згідно з опублікованою міністром графікою, із 1078 перевірених укриттів 597 (або 55%) готові до використання. При цьому 122 об’єкти (11%) не змогли відчинити, а 359 (33%) виявилися не готовими до використання.

При цьому Камишін зазначив, що "з недовірою сприйняв те, що половина були відкриті і визнані готовими".

"Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання", - написав він.

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Однак, за словами міністра, команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях, а там ситуація трохи краща ніж загалом по місту.

Камишін також опублікував посилання на новий чат-бот відкрий_укриття й закликав киян долучатися до ревізії укриттів.

Він також запустив опитування про те, чи потрібні укриття в парках.

Що передувало: У суботу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.