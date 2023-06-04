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Обстріли Харківщини: 2 загиблих, 3 поранених за день

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 19:39
Обстріли Харківщини: 2 загиблих, 3 поранених за день
наслідки обстрілу Харківщини 4 червня, фото обласної прокуратури

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю загинули дві мирних мешканки, іще 3 цивільних дістали поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
наслідки обстрілу Харківщини 4 червня, фото обласної прокуратури

Дослівно: "4 червня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.

 

Також сьогодні приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка".

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Теми: Харківська областьвійна
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