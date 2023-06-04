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Обстріли Харківщини: 2 загиблих, 3 поранених за день

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 19:39
Обстріли Харківщини: 2 загиблих, 3 поранених за день
наслідки обстрілу Харківщини 4 червня, фото обласної прокуратури

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю загинули дві мирних мешканки, іще 3 цивільних дістали поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
наслідки обстрілу Харківщини 4 червня, фото обласної прокуратури

Дослівно: "4 червня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

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Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.

 

Також сьогодні приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка".

Теми: Харківська областьвійна
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