Обстріли Харківщини: 2 загиблих, 3 поранених за день
Неділя, 4 червня 2023, 19:39
Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю загинули дві мирних мешканки, іще 3 цивільних дістали поранень.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "4 червня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.
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Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.
Також сьогодні приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка".