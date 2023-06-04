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Світоліна перемогла росіянку Касаткіну та вийшла у чвертьфінал "Ролан Гаррос"

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 20:11
Світоліна перемогла росіянку Касаткіну та вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос
Еліна Світоліна, ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді "Ролан Гаррос" (1/8 фіналу) перемогла дев'яту сіянку, нейтральну атлетку Дарію Касаткіну з Росії.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Перший сет розпочався з двох брейків від Еліни – українка повела з рахунком 4:1. Касаткіна змогла зробити один зворотний брейк, але не більше. За рахунку 5:4 Еліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу закрила її – 6:4.

Другий сет розпочався з брейку від Касаткіної (2:0 на її користь), однак майже одразу Світоліна перехопила ініціативу – виграла п'ять з шести наступних геймів, 5:3 на користь українки.

Еліна вийшла подавати на матч за рахунку 5:4, заробила матчбол, але не реалізувала його – 5:5. Після цього українка взяла ще один брейк, знову подавала на матч, але безрезультативно – 6:6.

Результат другого сету визначився на тайбрейку – Еліна виграла 7:5, з другого матчболу здобула перемогу в матчі.

Таким чином, Світоліна вчетверте в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос" та повторила свій найкращий результат на турнірі.

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У матчі 1/4 фіналу українка зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабалєнко та Слоан Стівенс.

Світоліна повернеться у топ-100 світового рейтингу за підсумками "Ролан Гаррос", вона увійде у топ-75 найкращих.

Що передувало: Українка тенісистка Леся Цуренко перемогла ексчемпіонку US Open Б'янку Андреєску й зіграє в четвертому раунді турніру "Ролан Гаррос", при цьому вперше в історії в четвертому раунді зіграють одразу дві українки.

Теми: спорт
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