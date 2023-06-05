У Росії заявили про збиття безпілотника нібито батальйону "Азов"
Понеділок, 5 червня 2023, 00:30
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про збиття безпілотника над містом Суджа, який нібито належав батальйону "Азов".
Джерело: Старовойт у Телеграм
Пряма мова: "У Суджі наші хлопці приземлили безпілотник українських нацистів. Судячи з розмальовки, належав батальйону "Азов"".
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Нагадаємо: Кілька днів тому у російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.