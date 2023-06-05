У Росії заявили про збиття безпілотника нібито батальйону "Азов"

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про збиття безпілотника над містом Суджа, який нібито належав батальйону "Азов".

Джерело: Старовойт у Телеграм

Пряма мова: "У Суджі наші хлопці приземлили безпілотник українських нацистів. Судячи з розмальовки, належав батальйону "Азов"".

Нагадаємо: Кілька днів тому у російській Курській області заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка, пізніше російська влада повідомила про збиття безпілотників біля Курська.