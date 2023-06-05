Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"

Ірина БалачукПонеділок, 5 червня 2023, 11:20
ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту Black Box
Ілюстрація з Facebook "Повернись живим"

Головне управління розвідки повідомило, що спільний таємний проєкт ГУР, Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова "Black Box" уже завдав російським загарбникам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно розвідка: "Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і на ворожій території".

Деталі: У ГУР уточнили, що протягом квітня-травня роботу проєкту окупанти помітили "у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях".

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов пояснив, що наразі можливо оприлюднити лише цю частину інформації про "Black Box". За його словами, проєкт працює над:

  • зниженням наступального потенціалу ворога,
  • деморалізацією бойового духу окупантів
  • та прийняттям ними своєї поразки у  війні.

Передісторія:

  • У грудні 2022 року фнд "Повернись живим" разом із блогером Ігорем Лаченковим повідомили, що зібрали 230 мільйонів на "Black box" для Головного управління розвідки.
  • За даними розвідки, з початку 2023 року в рамках проєкту акумулювали вже понад 270 мільйонів гривень. У ГУР підкреслили, що це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

Теми: розвідкаРосіявійнаволонтери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління, і звернувся до СБУ

ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Дніпро нижче Запоріжжя перестане бути судноплавним

відеоЗеленський прибув на Херсонщину

Хабар за каруселі: у Києві затримали директора "Гідропарку"

фото "Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту

Усі новини...
розвідка
РФ марно намагалась змусити Україну витрачати цінні ракети на "шахеди" – розвідка Британії
У ГУР допускають заколот або військове протистояння в Росії
Голова ЦРУ таємно їздив до Китаю у спробі розморозити відносини – ЗМІ
Останні новини
13:47
"Пряму лінію" з Путіним відклали через невизначеність ситуації на фронті
13:43
фотоСестра возз'єдналася з братом: в Україну вдалося повернули ще одну дитину з Луганська
13:34
Український червоний хрест відмежувався від Міжнародного після критики Зеленського
13:26
На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС
13:24
Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
13:15
Через підтоплення без світла близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області – "Укренерго"
13:14
Кулеба про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС: Ми їх дотиснемо
13:13
Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років - Мінцифри
13:12
Кулеба: Країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни
13:00
У Луцьку судитимуть жінку, яка намагалась продати дитину подруги за 30 тисяч доларів
Усі новини...
Реклама: