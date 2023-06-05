ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"
Головне управління розвідки повідомило, що спільний таємний проєкт ГУР, Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова "Black Box" уже завдав російським загарбникам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів.
Джерело: ГУР у Telegram
Дослівно розвідка: "Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і на ворожій території".
Деталі: У ГУР уточнили, що протягом квітня-травня роботу проєкту окупанти помітили "у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях".
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов пояснив, що наразі можливо оприлюднити лише цю частину інформації про "Black Box". За його словами, проєкт працює над:
- зниженням наступального потенціалу ворога,
- деморалізацією бойового духу окупантів
- та прийняттям ними своєї поразки у війні.
Передісторія:
- У грудні 2022 року фнд "Повернись живим" разом із блогером Ігорем Лаченковим повідомили, що зібрали 230 мільйонів на "Black box" для Головного управління розвідки.
- За даними розвідки, з початку 2023 року в рамках проєкту акумулювали вже понад 270 мільйонів гривень. У ГУР підкреслили, що це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.