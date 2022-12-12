Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки

Альона Мазуренко Понеділок, 12 грудня 2022, 19:51
очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут

Фонд "Повернись живим" разом із блогером Ігорем Лаченковим зібрали 230 мільйонів на "Black box" для Головного управління розвідки.

Джерело: Фонд "Повернись живим"

Дослівно: "Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із Головне управління розвідки Міністерства оборони України вдалося акумулювати понад 230 000 000 грн".

Деталі: Більше 15 мільйонів гривень (414 тис. доларів - ред.) задонатив партнер фонду, який вирішив зберегти анонімність.

Збір відкрили 15 листопада. Начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов тоді заявив, що не може розкрити інформацію про те, що буде у "Black box".

Пряма мова Буданова: "З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів".

ВІДЕО ДНЯ

Також триває збір "Української правди" спільно із "Повернись живим".

"УП" разом із фондом збирає 1 200 000 гривень на обладнані тепловізорами мобільні комплекси спостереження. 

Залишилося зібрати ще 74 696 гривень. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Теми: розвідкаволонтеригроші
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

ВВП України може впасти до 50% у разі продовження атак Росії на інфраструктуру – прем’єр

Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування

У скандальному ОАСК відреагували на ліквідацію суду

Парламент схвалив закон про медіа, потрібний для руху в ЄС

Усі новини...
розвідка
Росія виготовила за час війни 360 крилатих ракет – розвідка
У ГУР кажуть, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях
Росія збудувала оборону на ділянці 60 км у районі Сватового – розвідка Британії
Останні новини
21:48
З початку грудня удвічі побільшало пожеж, пов'язаних зі обігрівачами, печами і пальниками
21:32
Богдан Бенюк вирішує долю вистав за Горьким та Булгаковим в Театрі на Подолі
21:29
Німеччина надасть Україні 50 млн євро допомоги для зими
21:12
"Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro
20:59
ЄС занепокоєний блокадою азербайджанцями Лачинського коридору
20:55
Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому
20:51
Єврокомісія дасть Естонії 10 млн євро на допомогу українським біженцям
20:38
Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК
20:23
Теракт у Ніцці 2016 року: усіх обвинувачених визнали винними
20:12
виправленоВ Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм – Данілов
Усі новини...