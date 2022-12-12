Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки

Фонд "Повернись живим" разом із блогером Ігорем Лаченковим зібрали 230 мільйонів на "Black box" для Головного управління розвідки.

Джерело: Фонд "Повернись живим"

Дослівно: "Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із Головне управління розвідки Міністерства оборони України вдалося акумулювати понад 230 000 000 грн".

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Деталі: Більше 15 мільйонів гривень (414 тис. доларів - ред.) задонатив партнер фонду, який вирішив зберегти анонімність.

Збір відкрили 15 листопада. Начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов тоді заявив, що не може розкрити інформацію про те, що буде у "Black box".

Пряма мова Буданова: "З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів".

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Також триває збір "Української правди" спільно із "Повернись живим".

"УП" разом із фондом збирає 1 200 000 гривень на обладнані тепловізорами мобільні комплекси спостереження.

Залишилося зібрати ще 74 696 гривень. Приєднатися до збору можна за посиланням.