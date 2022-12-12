Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки

Альона Мазуренко Понеділок, 12 грудня 2022, 18:51
Українці зібрали 230 мільйонів на Black box для розвідки
очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут

Фонд "Повернись живим" разом із блогером Ігорем Лаченковим зібрали 230 мільйонів на "Black box" для Головного управління розвідки.

Джерело: Фонд "Повернись живим"

Дослівно: "Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із Головне управління розвідки Міністерства оборони України вдалося акумулювати понад 230 000 000 грн".

Реклама:

Деталі: Більше 15 мільйонів гривень (414 тис. доларів - ред.) задонатив партнер фонду, який вирішив зберегти анонімність.

Збір відкрили 15 листопада. Начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов тоді заявив, що не може розкрити інформацію про те, що буде у "Black box".

Пряма мова Буданова: "З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів".

ВІДЕО ДНЯ

Також триває збір "Української правди" спільно із "Повернись живим".

"УП" разом із фондом збирає 1 200 000 гривень на обладнані тепловізорами мобільні комплекси спостереження. 

Залишилося зібрати ще 74 696 гривень. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Теми: розвідкаволонтеригроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
розвідка
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: