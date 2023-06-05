Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер

"Українська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 12:34
ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до міста прибули шпигуни від російської ФСБ, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян". 

Що цьому передувало

  • У грудні минулого року Федоров повідомляв, що у Мелітополі співробітники російського ФСБ перевдягаються в цивільний одяг та підслуховують розмови людей у громадських місцях, а потім забирають в полон.
  • У травня цього року Центр національного спротиву також повідомляв, що співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольФСБшпигунствоокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління, і звернувся до СБУ

ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Дніпро нижче Запоріжжя перестане бути судноплавним

відеоЗеленський прибув на Херсонщину

Хабар за каруселі: у Києві затримали директора "Гідропарку"

фото "Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі пролунав потужний вибух – мер
У Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер
Біля Мелітополя стався вибух на залізниці, яку використовували окупанти – мер
Останні новини
13:47
"Пряму лінію" з Путіним відклали через невизначеність ситуації на фронті
13:43
фотоСестра возз'єдналася з братом: в Україну вдалося повернули ще одну дитину з Луганська
13:34
Український червоний хрест відмежувався від Міжнародного після критики Зеленського
13:26
На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС
13:24
Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
13:15
Через підтоплення без світла близько 20 тисяч споживачів у Херсоні й області – "Укренерго"
13:14
Кулеба про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС: Ми їх дотиснемо
13:13
Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років - Мінцифри
13:12
Кулеба: Країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни
13:00
У Луцьку судитимуть жінку, яка намагалась продати дитину подруги за 30 тисяч доларів
Усі новини...
Реклама: