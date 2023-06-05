ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до міста прибули шпигуни від російської ФСБ, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян".

Що цьому передувало:

У грудні минулого року Федоров повідомляв, що у Мелітополі співробітники російського ФСБ перевдягаються в цивільний одяг та підслуховують розмови людей у громадських місцях, а потім забирають в полон.

У травня цього року Центр національного спротиву також повідомляв, що співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.