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ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер

"Українська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 12:34
ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до міста прибули шпигуни від російської ФСБ, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян". 

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Що цьому передувало

  • У грудні минулого року Федоров повідомляв, що у Мелітополі співробітники російського ФСБ перевдягаються в цивільний одяг та підслуховують розмови людей у громадських місцях, а потім забирають в полон.
  • У травня цього року Центр національного спротиву також повідомляв, що співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.

Теми: МелітопольФСБшпигунствоокупація
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