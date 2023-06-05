ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів – мер
Понеділок, 5 червня 2023, 12:34
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до міста прибули шпигуни від російської ФСБ, які вишукують патріотично налаштованих громадян.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова: "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян".
Що цьому передувало:
- У грудні минулого року Федоров повідомляв, що у Мелітополі співробітники російського ФСБ перевдягаються в цивільний одяг та підслуховують розмови людей у громадських місцях, а потім забирають в полон.
- У травня цього року Центр національного спротиву також повідомляв, що співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.
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