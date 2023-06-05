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В КМВА порахували, що за травень над Києвом збили більше 250 цілей

Олександр ШумілінПонеділок, 5 червня 2023, 16:04
В КМВА порахували, що за травень над Києвом збили більше 250 цілей
скриншот

Протягом травня над Києвом сили ППО орієнтовно знищили більше 60 крилатих ракет і близько 170 безпілотники.

Джерело: повідомлення Київської міської військової адміністрації

Дослівно: "Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав".

Деталі: На оприлюдненому інфографіку вказується, що протягом травня ППО знищила 7 Ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), 169 безпілотників.  

Водночас у відомстві уточнили, що це орієнтовні дані.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч проти 2 червня українські захисники знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, якими ворог атакував, зокрема, Київщину.

Теми: Київракетний удар
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