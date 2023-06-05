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Єврокомісія послабить обмеження проти українського агроекспорту

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 16:24

Підготовлений Європейською комісією регламент, який продовжує дію заборони на імпорт українського агроекспорту, стосуватиметься меншої кількості товарів.

Про це "Європейській правді" розповіло джерело в українському уряді.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

За його словами, відповідний регламент Єврокомісії може бути офіційно оприлюднений до кінця дня 5 червня.

Нагадаємо, 2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Саме ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

При цьому протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.

Зазначені країни вимагали продовження дії заборони щонайменше до кінця року. А в Єврокомісії допускали можливість продовження дії обмежень на імпорт зерна.

ВІДЕО ДНЯ

5 червня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що вже отримав від Європейської комісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня. Продовження дії європейської  заборони до цієї дати підтверджують і джерела в уряді України.

Дане обмеження вже вдарило по українському експорту. Зокрема, у квітні Україна недоотримала $0,7 млрд експорту продовольства порівняно з попереднім місяцем.

Детальніше про заборону Єврокомісії можна почитати у статті Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: ЄСУкраїнасільське господарство
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