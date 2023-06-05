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NYT: Україна, можливо, розпочала контрнаступ – захист Росії буде потужним

Олена РощінаПонеділок, 5 червня 2023, 19:54
NYT: Україна, можливо, розпочала контрнаступ – захист Росії буде потужним
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Американські чиновники заявили, що є ознаки того, що Україна, можливо, розпочала очікуваний контрнаступ, але Київ зберігає мовчання про свою стратегію.

Джерело: "The New York Times", командувач Сухопутних військ України Олександр СирськийМіноборони РФ

Деталі: Видання NYT із посиланням на американських і російських офіційних осіб пише, що українські війська посилили артилерійські удари і наземні штурми в шквалі наступальної військової активності.

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Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що сплеск обстрілів є можливим свідченням того, що розпочався давно запланований контрнаступ Києва проти російських сил.

Свою оцінку посадовці частково ґрунтували на інформації з американських військових супутників, які зафіксували активізацію обстрілів з українських військових позицій. 

Командувач сухопутних військ України Олександр Сирський заявив 5 червня, що "танки 3-ї окремої штурмової бригади рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку" і що Сили оборони продовжують "рух вперед".

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А Міністерство оборони Росії в понеділок заявило, що почалася велика українська операція на багатьох ділянках лінії фронту в Донецькій області, але атаку було відбито.

За твердженням Міноборони РФ, 4 червня ЗСУ здійснили спробу великого наступу на "південно-донецькому напрямку", задіявши 6 механізованих і 2 танкових батальйони, але до ранку 5 червня їх було відкинуто на початкові позиції. Натомість окупаційні сили вели активні бойові дії "у центральній частині Мар'їнки", похвалилися в російському відомстві. 

Україна зберігає мовчання про військові операції після місяців підготовки до великого контрнаступу у війні, зазначає NYT.

В іншому матеріалі цього видання йдеться про те, що аби провести успішний контрнаступ, українським військам доведеться діяти здебільшого на рівнинній, невблаганній місцевості і долати стійку російську оборону.

Дослівно: "Військові аналітики і західні чиновники вже давно вважають, що контрнаступ буде зосереджений на півдні України в рамках стратегії Києва, спрямованої на те, щоб розірвати сухопутний міст між заходом Росії й окупованим Кримом. 

Очікується, що в операції візьмуть участь тисячі українських військовослужбовців, багато з яких пройшли підготовку силами НАТО і оснащені найновішою і найсучаснішою західною технікою, такою як бронетранспортери і танки.

Але де б Україна не атакувала вздовж лінії фронту, яка тягнеться на сотні миль, оборона Росії буде потужною. Московські війська мали місяці, щоб окопатися, закласти мінні поля і підготувати укріплення. Російські формування також стають дедалі вправнішими у використанні безпілотників, які допомагають точно визначати цілі для артилерійських ударів".

Деталі: Як зазначає американське видання, це ускладнило українським силам координацію пересування військ, танків і артилерійської підтримки для прориву.

Тип координації на полі бою, відомий як "загальновійськові дії", ускладнює для українських військ те, що вони часто використовують різні системи зв'язку на передовій, пише NYT.

Але, нагадує видання, під час успішних контрнаступів минулого року, як-от навколо Харкова та в Херсоні восени, київські військові лідери показали, що вони здатні приймати швидкі рішення на полі бою, щоб скористатися з вразливостей Росії.

Цьому передувало: 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

З 20 травня Росія вважає Бахмут остаточно захопленим, але Україна продовжує боротися за це зруйноване місто Донеччини.

Українське командування не раз заявляло, що остаточний план контрнаступу буде ухвалено безпосередньо перед його початком і в нього посвячене вузьке коло осіб.

Теми: війнаконтрнаступДонецька область
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