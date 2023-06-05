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На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

Олександр ШумілінПонеділок, 5 червня 2023, 18:40
На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр
скриншот

На Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони України Ганни Маляр

Дослівно: "Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій.

Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції".

Деталі: За словами Маляр, саме через поразки під Бахмутом росіяни запускають інформацію про початок контрнаступу України.

На півдні, за її словами, тривають бої місцевого значення.  

Оновлено: Пізніше Маляр додала, що наступальні дії на східному фронті здійснюють війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця".  

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Наші частини у ході ведення боїв просунулися  вперед на декількох напрямках:

  • Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
  • Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м".

Передісторія:

  • У неділю 4 травня міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.

Теми: БахмутМіноборони
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