"РДК" і "Свобода Росії" заявили, що вбили на Бєлгородщині гвардії полковника ЗС РФ

В "Російському добровольчому корпусі" і легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області ліквідували гвардії полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.

Джерело: повідомлення "РДК", легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Під час спільної операції сил РДК і ЛСР на території Бєлгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича".

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Деталі: В "Свободі Росії" заявили, що "спільною групою Легіону "Свобода Росії" і РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгород". Також вони опублікували посвідчення особи начебто Андрія Стесєва.

Дослівно: "Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але потрібно визнати, що ці руки по лікоть у крові.

Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права і свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України".

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