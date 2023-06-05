"РДК" і "Свобода Росії" заявили, що вбили на Бєлгородщині гвардії полковника ЗС РФ
В "Російському добровольчому корпусі" і легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області ліквідували гвардії полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.
Джерело: повідомлення "РДК", легіону "Свобода Росії"
Дослівно: "Під час спільної операції сил РДК і ЛСР на території Бєлгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича".
Деталі: В "Свободі Росії" заявили, що "спільною групою Легіону "Свобода Росії" і РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгород". Також вони опублікували посвідчення особи начебто Андрія Стесєва.
Дослівно: "Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але потрібно визнати, що ці руки по лікоть у крові.
Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права і свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України".
Передісторія:
- У понеділок 5 червня легіон "Свобода Росії" звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і запропонував обміняти взятого найманцями в полон підполковника ЗС РФ на кількох російських військових, яких взяли у полон бійці легіону на Бєлгородщині.