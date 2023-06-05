Легіон "Свобода Росії" пропонує Пригожину обмін: підполковника на вояк із Бєлгородщини

Легіон "Свобода Росії" звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і запропонував обміняти взятого найманцями в полон підполковника ЗС РФ на кількох російських військових, яких взяли у полон бійці легіону на Бєлгородщині.

Джерело: звернення легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Бійці "ПВК Вагнер" взяли в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, узятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області.

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну узгодимо додатково".

Деталі: У легіоні наголосили, що зверталися до "кавалера ордена мужності" і губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Бійці хотіли зустрітися із Гладковим і віддати полонених російських військових, проте губернатор "боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні ж війська накривали артилерією мирні міста".

Водночас, Пригожин, який раніше заявив, що російські військові замінували дороги для "вагнерівців" на відступах із Бахмута, повідомив, що у травні кадрові військові РФ відкрили вогонь по його найманцях.

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Він навіть опублікував допит взятого в полон підполковника РФ Романа Вінівітіна (Веневітіна). На відео підполковник заявляє, що відкрив вогонь по "вагнерівцях" через особисту неприязнь. Він також зізнається, що був під час цього п'яним.

Оновлено: Згодом Пригожин заявив, що вони не брали в полон Вінівітіна, а затримали його та передали російським правоохоронцям. Також він заявив, що окупанти не хочуть обмінювати росіян на росіян.

Крім того, "Російський добровольчий корпус" заявив, що всіх узятих у полон військовослужбовців ЗС РФ, бійці РДК, згідно з обіцянкою, передали українській стороні: "Їх обміняють на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури".

Щодо заяви легіону в РДК заявили, що якщо вони володіють "власними полоненими, то, безумовно, мають право вести переговори про їхній обмін".

підполковник РФ Роман Вінівітін

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