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Легіон "Свобода Росії" пропонує Пригожину обмін: підполковника на вояк із Бєлгородщини

Альона Мазуренко Понеділок, 5 червня 2023, 16:17
Легіон Свобода Росії пропонує Пригожину обмін: підполковника на вояк із Бєлгородщини

Легіон "Свобода Росії" звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і запропонував обміняти взятого найманцями в полон підполковника ЗС РФ на кількох російських військових, яких взяли у полон бійці легіону на Бєлгородщині. 

Джерело: звернення легіону "Свобода Росії" 

Дослівно: "Бійці "ПВК Вагнер" взяли в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, узятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області.

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну узгодимо додатково".

Деталі: У легіоні наголосили, що зверталися до "кавалера ордена мужності" і губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. 

Бійці хотіли зустрітися із Гладковим і віддати полонених російських військових, проте губернатор "боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні ж війська накривали артилерією мирні міста".

Водночас, Пригожин, який раніше заявив, що російські військові замінували дороги для "вагнерівців" на відступах із Бахмута, повідомив, що у травні кадрові військові РФ відкрили вогонь по його найманцях. 

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Він навіть опублікував допит взятого в полон підполковника РФ Романа Вінівітіна (Веневітіна). На відео підполковник заявляє, що відкрив вогонь по "вагнерівцях" через особисту неприязнь. Він також зізнається, що був під час цього п'яним. 

Оновлено: Згодом Пригожин заявив, що вони не брали в полон Вінівітіна, а затримали його та передали російським правоохоронцям. Також він заявив, що окупанти не хочуть обмінювати росіян на росіян.

Крім того, "Російський добровольчий корпус" заявив, що всіх узятих у полон військовослужбовців ЗС РФ, бійці РДК, згідно з обіцянкою, передали українській стороні: "Їх обміняють на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури".

Щодо заяви легіону в РДК заявили, що якщо вони володіють "власними полоненими, то, безумовно, мають право вести переговори про їхній обмін".

 
підполковник РФ Роман Вінівітін

Передісторія:

  • Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. Вони запропонували зустрітися в храмі у Новій Таволжанці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники РДК, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі в Шебекіно, якщо російські полонені живі. При цьому він висловив думку, що полонених, найімовірніше, уже вбили.
  • Після цього в Міноборони Росії заявили, що припинили спробу української ДРГ переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

Теми: ПригожинпартизаниРосіяобмін
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