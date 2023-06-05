Зеленський подякував воїнам з-під Бахмута, що принесли "ті новини, які ми очікуємо"

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам з Бахмутського напрямку, які "дали саме ті новини, які ми очікуємо".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний кожному нашому воїну, всім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни.

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині".

Деталі: Зеленський особливо відзначив 5-ту окрему штурмову бригада та 57-му окрему мотопіхотну бригаду, які "рухаються вперед".

Він також розповів, що Україна готує нові кроки, щоб обмежити російський військовий потенціал.

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