У Куп‘янському районі Харківської області російські окупанти у результаті обстрілів пошкодили трубопровід із аміаком.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу".

Деталі: За його словами, наразі в області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

Очільник області пообіцяв згодом повідомити всі подробиці.

Оновлено від 22.59 Пізніше Синєгубов повідомив, що станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують відсутність аміаку у повітрі.

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає".

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Він додав, що у більш наближених до кордону з Росією населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри. Продовжується контроль рівня забруднення.

Що було раніше: Перед цим російські окупанти вдарили по Балаклії у Харківській області із реактивної системи залпового вогню "Смерч", в результаті чого загинув чоловік і 9 отримали поранення.