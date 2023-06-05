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Брюссель продовжує пом’якшене обмеження на імпорт з України для п’яти членів ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 22:48
Брюссель продовжує пом’якшене обмеження на імпорт з України для п’яти членів ЄС
Фото: Getty Images

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії, яку цитує "Європейська правда".

"До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України", – повідомляє Єврокомісія.

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Там також додали, що сфера застосування обмежувальних заходів для цих продуктів скоротиться із 17 до шести тарифних ліній. Як повідомляло джерело "ЄвроПравди", з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

"Поетапне скасування дозволить значно покращити роботу "шляхів солідарності" та вирішити проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни під час цьогорічного врожаю", – вважають у ЄС.

Нагадаємо, 2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

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Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.

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Теми: ЄСсільське господарствоУкраїнаімпорт
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