Брюссель продовжує пом’якшене обмеження на імпорт з України для п’яти членів ЄС

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії, яку цитує "Європейська правда".

"До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України", – повідомляє Єврокомісія.

Там також додали, що сфера застосування обмежувальних заходів для цих продуктів скоротиться із 17 до шести тарифних ліній. Як повідомляло джерело "ЄвроПравди", з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

"Поетапне скасування дозволить значно покращити роботу "шляхів солідарності" та вирішити проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни під час цьогорічного врожаю", – вважають у ЄС.

Нагадаємо, 2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Агрообмеження пішли на другий термін: як Україні повернутися до вільної торгівлі з ЄС.