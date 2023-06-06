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Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА

Станіслав Погорілов, Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 00:00
Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
Фото Синєгубова у Telegram

У Куп‘янському районі Харківської області російські окупанти у результаті обстрілів пошкодили трубопровід із аміаком, у Харкові зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу".

Деталі: За його словами, наразі в області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

Очільник області пообіцяв згодом повідомити всі подробиці.

Оновлено від 22.59 Пізніше Синєгубов повідомив, що станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують відсутність аміаку у повітрі.

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає".

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Він додав, що у більш наближених до кордону з Росією населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри. Продовжується контроль рівня забруднення.

Оновлено о 00: За даними Синєгубова, зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

Попередньо – ракети С-300.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань" – написав голова ОВА.

Що було раніше: Перед цим російські окупанти вдарили по Балаклії у Харківській області із реактивної системи залпового вогню "Смерч", в результаті чого загинув чоловік і 9 отримали поранення.  

Теми: Харківська областьвійна
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