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Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
Ігор Терехов, фото з Facebook

Внаслідок російської атаки на центр Харкова ввечері 5 червня руйнувань зазнав водогін у Шевченківському районі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, цитує Суспільне Харків

Пряма мова: "Зруйнований водогін. Тут два водогони, один має діаметр 400, інший – 150. Нам потрібно побачити буде після того, як буде дозвіл піротехніків, які руйнації є.

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Крім цього, зруйноване дорожнє покриття, розбиті житлові будинки та офіси – вибите скло, вікна. Будемо обстежувати покрівлю, бо вважаю, що були осколкові потрапляння у дахи. Будемо працювати всю ніч, щоб до ранку локалізувати наслідки обстрілу".

Деталі: За словами мера, скільки жителів Харкова внаслідок атаки РФ вночі 6 червня не мають води, встановлюють: "Зараз перемикають на інший водогін, будемо сподіватися, що для людей це не буде помітно".

За даними Терехова, поранених станом на 00:30 немає.

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"Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Це стара частина міста. Військових об'єктів немає: тут школа, офісні приміщення, житлові будинки. Військових об'єктів бути не може", — сказав Ігор Терехов.

За словами кореспондента Суспільне Харків, на місці влучання утворилася вирва, яка заповнена водою.

Що передувало: У Куп‘янському районі Харківської області російські окупанти у результаті обстрілів пошкодили трубопровід із аміаком, у Харкові зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах.

Теми: Харківракетний удар
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