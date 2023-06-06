Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
Ігор Терехов, фото з Facebook

Внаслідок російської атаки на центр Харкова ввечері 5 червня руйнувань зазнав водогін у Шевченківському районі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, цитує Суспільне Харків

Пряма мова: "Зруйнований водогін. Тут два водогони, один має діаметр 400, інший – 150. Нам потрібно побачити буде після того, як буде дозвіл піротехніків, які руйнації є.

Крім цього, зруйноване дорожнє покриття, розбиті житлові будинки та офіси – вибите скло, вікна. Будемо обстежувати покрівлю, бо вважаю, що були осколкові потрапляння у дахи. Будемо працювати всю ніч, щоб до ранку локалізувати наслідки обстрілу".

Деталі: За словами мера, скільки жителів Харкова внаслідок атаки РФ вночі 6 червня не мають води, встановлюють: "Зараз перемикають на інший водогін, будемо сподіватися, що для людей це не буде помітно".

За даними Терехова, поранених станом на 00:30 немає.

"Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Це стара частина міста. Військових об'єктів немає: тут школа, офісні приміщення, житлові будинки. Військових об'єктів бути не може", — сказав Ігор Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

За словами кореспондента Суспільне Харків, на місці влучання утворилася вирва, яка заповнена водою.

Що передувало: У Куп‘янському районі Харківської області російські окупанти у результаті обстрілів пошкодили трубопровід із аміаком, у Харкові зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах.

Теми: Харківракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Харків
Загибель двох курсантів на Харківщині: слідство каже, що вибухнув снаряд до "Піона"
Росіяни атакували Харківщину з С-300 – ОВА
Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: