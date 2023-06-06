У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
Вівторок, 6 червня 2023, 03:20
Після 3 години ночі 6 червня в Києві пролунали вибухи, військова адміністрація і мер повідомили про роботу ППО.
Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко
Деталі: У різних районах Києва були чутні потужні вибухи під час повітряної тривоги в ніч 6 червня.
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КМВА повідомила, що працює ППО.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – закликали киян.
Пряма мова Кличка: "Вибухи в столиці. Працює ППО".
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено о 03:31: Кличко повідомив про виклик у Дарницький район.
Оновлено о 03:50: Жителі Дарницького району повідомляють, що в цьому районі столиці внаслідок вибуху у квартирах повилітали вікна.