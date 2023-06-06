У Києві пролунали вибухи, працювала ППО

Після 3 години ночі 6 червня в Києві пролунали вибухи, військова адміністрація і мер повідомили про роботу ППО.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: У різних районах Києва були чутні потужні вибухи під час повітряної тривоги в ніч 6 червня.

КМВА повідомила, що працює ППО.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – закликали киян.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в столиці. Працює ППО".

Оновлено о 03:31: Кличко повідомив про виклик у Дарницький район.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 03:50: Жителі Дарницького району повідомляють, що в цьому районі столиці внаслідок вибуху у квартирах повилітали вікна.