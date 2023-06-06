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Над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 04:54
Над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві та навколо столиці українська ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога.

Джерело: Попко, цитує Телеграм-канал КМВА

Пряма мова: "Не дивлячись на міжнародне гуманітарне право, ані на безрезультативність, московити продовжують атакувати мирний Київ. Знов ніч. Знов сирена.

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Знов масована ракетна атака, потенційно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

Пуски були здійснені традиційно – із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря".

Деталі: За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога.

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За словами Попка, всі запущені росіянами цілі збиті, влучань не було.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

"Відомості щодо потерпілих на разі не надходили. Дані оперативного зведення, інформація щодо руйнувань і потерпілих збираються та уточнюються", – додав Попко.

Теми: Київповітряна тривогаППО
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