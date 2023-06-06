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Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 07:40
Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС
Фото: Офіс президента

Через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища президент України скликає екстрене засідання РНБО.

Джерело: Секретар РНБО Олексій Данілов

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України".

Що передувало: Стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація місцевих жителів.

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Теми: РНБО
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