Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

Через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища президент України скликає екстрене засідання РНБО.

Джерело: Секретар РНБО Олексій Данілов

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України".

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Що передувало: Стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація місцевих жителів.