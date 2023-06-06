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Херсон затоплює: з метою безпеки знеструмили мікрорайон

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 08:13
Херсон затоплює: з метою безпеки знеструмили мікрорайон
Затоплені будинки у Херсоні. Скриншот з відео Суспільного

У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки".

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Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Теми: ХерсонелектроенергіяКаховська ГЕС
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