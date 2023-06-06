ISW пояснив, чому поки що не коментує контрнаступальних операцій Сил оборони

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, шо наразі не роблять припущень з приводу контрнаступальної операції Сил оборони, оскільки невідомо, коли будуть її результати, а тим часом "російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її поразку".

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що російські та українські офіційні особи сигналізують про початок українського контрнаступу.

ISW зазначає, що спостерігав зростання бойової активності на різних ділянках фронту, але не буде робити припущень щодо намірів, ваги або спрямованості українських контрнаступальних операцій.

"Успішна контрнаступальна операція може тривати дні, тижні або навіть місяці, перш ніж її результати стануть повністю зрозумілими, і в цей час російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її поразку", – вказують експерти.

Вказують у звіті і на те, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) заявив, що станом на 5 червня він продовжує діяти в прикордонному населеному пункті в Бєлгородській області.

Тим часом Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що чеченські сили готові захищатися від рейдів у Бєлгородській області, ймовірно, частково для того, щоб утримати їх війська від участі в бойових діях в Україні.

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Експерти вказують на те, що російський Чорноморський флот намагається пом'якшити ускладнення з матеріально-технічним забезпеченням в окупованому Криму шляхом переміщення ресурсів на материкову частину Росії.

Відтак, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила 5 червня, що російські війська переносять центри матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю РФ.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує докладати зусиль для поглиблення розбіжностей між групою "Вагнер" і Міністерством оборони Росії.

Пресслужба Пригожина опублікувала 4 червня відео, на якому боєць "Вагнера" допитує російського солдата, який представився підполковником 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) Романом Веневітіним.

У звіті зазначають: оскільки Пригожин продовжує намагатися підтримувати інформаційну актуальність, його "риторичні шаради", ймовірно, ще більше поглиблюватимуть розкол між Міноборони та "Вагнером", таким чином перешкоджаючи загальній боєздатності обох сил і додатково породжуючи зростаюче невдоволення в інформаційному просторі, який раніше підтримував його.

Основні висновки ISW за 5 червня: