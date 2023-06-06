Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Укргідроенерго
Через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.
Джерело: пресслужба Укргідроенерго, головне управління розвідки
Дослівно: "Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів".
Деталі: Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію.
Фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація буде оновлюватись.
В ГУР додали, що підрив здійснили близько 2.30 ночі 6 червня.
Дослівно ГУР: "Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону".
Станом на ранок 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.
Президент України Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки та оборони України.
Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)
Передісторія:
- 6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
- Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.