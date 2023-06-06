Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Укргідроенерго

Через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.

Джерело: пресслужба Укргідроенерго, головне управління розвідки

Дослівно: "Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів".

Деталі: Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію.

Фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація буде оновлюватись.

В ГУР додали, що підрив здійснили близько 2.30 ночі 6 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ГУР: "Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону".

Станом на ранок 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Президент України Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки та оборони України.

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія: