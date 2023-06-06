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Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Укргідроенерго

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 09:28
Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Укргідроенерго
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Через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.

Джерело: пресслужба Укргідроенергоголовне управління розвідки 

Дослівно: "Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів".

Деталі: Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію.

Фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація буде  оновлюватись.

В ГУР додали, що підрив здійснили близько 2.30 ночі 6 червня.

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Дослівно ГУР: "Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону".

Станом на ранок 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Президент України Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки та оборони України.

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

  • 6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Теми: Каховська ГЕСвибухокупація
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