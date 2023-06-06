Росіяни підірвали Каховську ГЕС, бо в них здали нерви через чекання контрнаступу - Гуменюк

У російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Гуменюк: "Вони (росіяни – ред.) вирішили, що зараз таким чином зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування".

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Деталі: За її словами, окупанти більше не почувають себе захищеними на лівому березі. "Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі немає. І саме тому вони вже за принципом "після мене хоч потоп", даруйте на каламбурі, діють так саме", – додала вона.

Гуменюк повідомила, що після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

"Через цю високу воду вони мають відсунутися якомога далі від лівого берега. Це означає, що трошки легше буде херсонцям на правому березі стосовно обстрілів", – підкреслила речниця Сил оборони півдня України.

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