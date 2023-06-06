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Росіяни підірвали Каховську ГЕС, бо в них здали нерви через чекання контрнаступу - Гуменюк

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 10:19
Росіяни підірвали Каховську ГЕС, бо в них здали нерви через чекання контрнаступу - Гуменюк
Наталія Гуменюк, фото: Facebook

У російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Гуменюк: "Вони (росіяни – ред.) вирішили, що зараз таким чином зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування".

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Деталі: За її словами, окупанти більше не почувають себе захищеними на лівому березі. "Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі немає. І саме тому вони вже за принципом "після мене хоч потоп", даруйте на каламбурі, діють так саме", – додала вона.

Гуменюк повідомила, що після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

"Через цю високу воду вони мають відсунутися якомога далі від лівого берега. Це означає, що трошки легше буде херсонцям на правому березі стосовно обстрілів", – підкреслила речниця Сил оборони півдня України.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

  • 6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Теми: Каховська ГЕСвибухокупаціявійна
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