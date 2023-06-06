ЗСУ: Підрив ГЕС не зупинить контрнаступ

Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України".

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Деталі: В управлінні зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через "свій страх перед українською армією" і через "успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій".

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