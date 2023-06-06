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ЗСУ: Підрив ГЕС не зупинить контрнаступ

Євген КізіловВівторок, 6 червня 2023, 11:12
ЗСУ: Підрив ГЕС не зупинить контрнаступ
Фото з Telegram Енергоатома

Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України".

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Деталі: В управлінні зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через "свій страх перед українською армією" і через "успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій".

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Теми: Каховська ГЕСконтрнаступЗбройні сили
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