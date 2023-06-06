Кулеба обурився висвітленням підриву Каховської ГЕС у західних ЗМІ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився тим, що деякі західні медіа натякають на можливу відповідальність України за підрив Каховської ГЕС.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Викликає обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" у руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд", – зазначив Кулеба.

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Міністр наголосив, що Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою.

"Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно", – додав Кулеба.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Раніше Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала руйнування Каховської ГЕС злочинним і безрозсудним. Президент Євроради Шарль Мішель шокований підривом, за його словами, це буде обговорюватися на червневому саміті ЄС.