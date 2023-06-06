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У легіоні "Свобода Росії" опублікували відео з тілом ліквідованого полковника ЗС РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 13:10
У легіоні Свобода Росії опублікували відео з тілом ліквідованого полковника ЗС РФ

У легіоні "Свобода Росії" опублікували відео підтвердження ліквідації на території Бєлгородської області полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва.

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Таких злочинців, як він, які по лікоть забруднили руки в крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива розплата. Кожен військовий злочинець понесе гідне покарання перед судом. Якщо доживуть, звичайно ж, у тій м'ясорубці війни, яку самі почали".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 червня в "Російському добровольчому корпусі" і легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області ліквідували гвардії полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.

Теми: Росіявійна
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