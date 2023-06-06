У легіоні "Свобода Росії" опублікували відео з тілом ліквідованого полковника ЗС РФ

У легіоні "Свобода Росії" опублікували відео підтвердження ліквідації на території Бєлгородської області полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва.

Таких злочинців, як він, які по лікоть забруднили руки в крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива розплата. Кожен військовий злочинець понесе гідне покарання перед судом. Якщо доживуть, звичайно ж, у тій м'ясорубці війни, яку самі почали".

Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва. Джерело: легіон "Свобода Росії" pic.twitter.com/gzNY8S9DlD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Нагадаємо:

5 червня в "Російському добровольчому корпусі" і легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області ліквідували гвардії полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.