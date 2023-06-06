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За синьо-жовту фарбу окупанти на 15 років посадили кримського художника

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 13:49
За синьо-жовту фарбу окупанти на 15 років посадили кримського художника
фото: ТГ "Ґрати"

Російські окупанти "засудили" до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму кримського художника Богдана Зізу.

Джерело: "Ґрати"

Дослівно: "Кримського художника-акціоніста Богдана Зізу російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму. Перші чотири роки йому доведеться провести у в'язниці".

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Деталі: Уночі 16 травня 2022 року Зіза облив фарбою кольорів українського прапора і спробував підпалити двері адміністрації Євпаторії, протестуючи проти війни. Його затримали наступного дня.

Чоловіку окупанти інкримінували вчинення теракту, погрозу вчинення теракту і заклики до тероризму за відеозвернення, яке він записав одночасно з акцією.

Зіза визнавав, що провів антивоєнну акцію, але наполягав, що вона нікому не нашкодила. Прокурор просив для художника 18 років ув'язнення.

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В останньому слові Зіза знову говорив про необхідність виступати проти війни і небезпеку мовчання.

Після цього він оголосив голодування з 10 червня, вимагаючи позбавити його російського громадянства і звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів.

Знати більше: Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Теми: Кримокупаціявійна
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