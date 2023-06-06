Кінбурнська коса може стати островом через підрив Каховської ГЕС

Кінбурнська коса, розташована на чорноморському узбережжі Миколаївської області, може тимчачосо стати островом через підрив Каховської гідроелектростанції та розлив води з Каховського водосховища.

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Гуменюк: "Це (Кінбурнська коса) – теж небезпечна зона для ворога зараз, у тому числі в екологічному сенсі. Тому що підтоплення може бути і там досить критичним, аж до того, що тимчасово півострів може стати островом".

Деталі: За словами Гуменюк, такий неприродній рівень води може відділити півострів від материкової частини.

"Це, звісно, ускладнить логістику ворога. Вони і зараз не перебувають там постійно. Західна частина Кінбурнської коси, з якої вони здійснюють обстріли, – вона, як правило, використовується ними як безпосередньо вогнева позиція: вони прибувають туди, обстріляли й ретируються, усвідомлюючи, що одразу отримають у відповідь", – заявила вона.

За словами Гуменюк, до минулої ночі не було ознак того, що росіяни готують теракт на Каховській ГЕС, більш потужного маневрування по лівому берегу Дніпра вони не демонстрували.

Зараз лівий берег Херсонської області потерпає від затоплення більше за правий, а російські мінно-вибухові загородження дрейфують річкою Дніпро і можуть вибухати, сказала також Гуменюк.