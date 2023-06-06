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Кінбурнська коса може стати островом через підрив Каховської ГЕС

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 15:42

Кінбурнська коса, розташована на чорноморському узбережжі Миколаївської області, може тимчачосо стати островом через підрив Каховської гідроелектростанції та розлив води з Каховського водосховища.  

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Гуменюк: "Це (Кінбурнська коса) – теж небезпечна зона для ворога зараз, у тому числі в екологічному сенсі. Тому що підтоплення може бути і там досить критичним, аж до того, що тимчасово півострів може стати островом".

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Деталі: За словами Гуменюк, такий неприродній рівень води може відділити півострів від материкової частини. 

"Це, звісно, ускладнить логістику ворога. Вони і зараз не перебувають там постійно. Західна частина Кінбурнської коси, з якої вони здійснюють обстріли, – вона, як правило, використовується ними як безпосередньо вогнева позиція: вони прибувають туди, обстріляли й ретируються, усвідомлюючи, що одразу отримають у відповідь", – заявила вона. 

За словами Гуменюк, до минулої ночі не було ознак того, що росіяни готують теракт на Каховській ГЕС, більш потужного маневрування по лівому берегу Дніпра вони не демонстрували.

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Зараз лівий берег Херсонської області потерпає від затоплення більше за правий, а російські мінно-вибухові загородження дрейфують річкою Дніпро і можуть вибухати, сказала також Гуменюк.

Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьМиколаївська областьвійна
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