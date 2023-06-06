Вода з Каховського водосховища може принести до людей російські міни

Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища російські міни може принести потоками води до підтоплених населених пунктів.

Джерело: Державна спеціальна служба транспорту і керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Деталі: Державна спеціальна служба транспорту вивчає ситуацію, що склалася в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і рівень виконання завдань підрозділами із ліквідації її наслідків.

Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.

Дослівно ДССТ: "Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що своїми діями Росія вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією".

Пряма мова Гуменюк: "Лівий берег (Херсонщини – ред.) нижчий і він потерпає найбільше, саме на лівий берег розливається вода в основній своїй масі. І дійсно, мінно-вибухові загородження, які ворог наставив на лівому березі, підірвані водою і відбуваються самовільні підриви цих мін і вони потужно дрейфують всією товщею води Дніпра…

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Ми не можемо розрахувати, скільки мін було закладено ворогом… Їх може бути дуже багато".

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