Вода з Каховського водосховища може принести до людей російські міни
Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища російські міни може принести потоками води до підтоплених населених пунктів.
Джерело: Державна спеціальна служба транспорту і керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин
Деталі: Державна спеціальна служба транспорту вивчає ситуацію, що склалася в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і рівень виконання завдань підрозділами із ліквідації її наслідків.
Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.
Дослівно ДССТ: "Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.
Зазначимо, що своїми діями Росія вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією".
Пряма мова Гуменюк: "Лівий берег (Херсонщини – ред.) нижчий і він потерпає найбільше, саме на лівий берег розливається вода в основній своїй масі. І дійсно, мінно-вибухові загородження, які ворог наставив на лівому березі, підірвані водою і відбуваються самовільні підриви цих мін і вони потужно дрейфують всією товщею води Дніпра…
Ми не можемо розрахувати, скільки мін було закладено ворогом… Їх може бути дуже багато".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Укргідроенерго очікує спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в російських загарбників не витримали нерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.
- Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
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