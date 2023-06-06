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Вода з Каховського водосховища може принести до людей російські міни

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 15:00
Вода з Каховського водосховища може принести до людей російські міни
Херсонщину затоплює після підриву росіянами Каховської ГЕС, скриншот із відео ХОДА

Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища російські міни може принести потоками води до підтоплених населених пунктів.

Джерело: Державна спеціальна служба транспорту і керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Деталі: Державна спеціальна служба транспорту вивчає ситуацію, що склалася в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і рівень виконання завдань підрозділами із ліквідації її наслідків.

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Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.

Дослівно ДССТ: "Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що своїми діями Росія вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією".

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Пряма мова Гуменюк: "Лівий берег (Херсонщини – ред.) нижчий і він потерпає найбільше, саме на лівий берег розливається вода в основній своїй масі. І дійсно, мінно-вибухові загородження, які ворог наставив на лівому березі, підірвані водою і відбуваються самовільні підриви цих мін і вони потужно дрейфують всією товщею води Дніпра… 

Ми не можемо розрахувати, скільки мін було закладено ворогом… Їх може бути дуже багато". 

Передісторія:

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС

Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьмінуванняМіноборони
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