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71 будинок підтопило на правому березі Херсонщині, вода продовжує прибувати – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 17:39
71 будинок підтопило на правому березі Херсонщині, вода продовжує прибувати – ОВА
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На правому березі Херсонщини підтопило 71 будинок, евакуація в області триває.   

Джерело: повідомлення глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок…

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Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів та велика кількість людей, волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і з військових адміністрацій".

Деталі: Прокудін розповів, що станом на 15:30 евакуйовано 1328 людей. 43 херсонців евакуювали потягом, з них – 3 дитини. Евакуація триває.    

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше.

Теми: ХерсонКаховська ГЕС
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