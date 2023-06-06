71 будинок підтопило на правому березі Херсонщині, вода продовжує прибувати – ОВА

На правому березі Херсонщини підтопило 71 будинок, евакуація в області триває.

Джерело: повідомлення глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок…

Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів та велика кількість людей, волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і з військових адміністрацій".

Деталі: Прокудін розповів, що станом на 15:30 евакуйовано 1328 людей. 43 херсонців евакуювали потягом, з них – 3 дитини. Евакуація триває.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше.