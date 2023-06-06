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Зеленський пояснив різницю між пошкодженням аміакопроводу й підривом ГЕС

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 19:18
Зеленський пояснив різницю між пошкодженням аміакопроводу й підривом ГЕС
Володимир Зеленський (праворуч) і СЕргій Нікіфоров (ліворуч), фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни пошкодили аміакопровід у "сірій зоні" в ході бойових дій, натомість в окупованій Новій Каховці вони зумисне підірвали гідроелектростанцію. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 6 червня

Пряма мова: "Всі думають, що робити з аміаком, щоб весь світ не постраждав, – а просто щось прилетіло з Росії і все. Дуже важливо, що точка входу знаходиться на території, де знаходяться вони (росіяни), це сіра зона між нами й ними".

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Деталі: Зеленський наголосив, що є велика різниця між підривом ГЕС і пошкодженням аміакопроводу, що стався у Куп‘янському районі Харківської області 5 червня.

Президент зазначив, що звертається до лідерів інших держав із приводу катастрофи на Каховській ГЕС не стільки для того, щоб вони допомогли, стільки для того, щоб зафіксували.

Пряма мова: "Одна історія, коли у вас немає доказів підриву і коли зрозуміло, що там іде війна, і там є сіра зона, і в сірій зоні реально могла спрацювати та чи інша зброя – скоріше за все, артилерія. Це одна історія, коли це наслідки війни. Так, винна Російська Федерація, але це наслідки війни.

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А тут (у Каховці – ред.) ми розуміємо, що це тероризм. Вони заздалегідь замінували і зробили це власноруч (підірвали ГЕС – ред.). Ми розуміємо, що це абсолютно інша класифікація".

Деталі: По аміакопроводу був ворожий артилерійський обстріл. 

Зеленський сказав, що влада підготувала транспорт для евакуації жителів із трьох деокупованих сіл Харківщини, які до підриву аміакопроводу не хотіли виїжджати, й українці в безпеці. 

Президент додав, що пошкоджено частину аміакопроводу, "про який так багато всі говорять, але бачите, як питання вирішуються". 

За його словами, якщо буде потрібно, Україна готова відновити роботу аміакопроводу. 

Зеленський також сказав, що з приводу підриву Каховської ГЕС Україна зв’язалася з ЄС, НАТО й ОБСЄ, скликає Раду безпеки ООН, буде звертатися до Міжнародного кримінального суду, буде працювати, аби довести екоцид із боку росіян.

Теми: ЗеленськийХарківська областьХерсонська областьКаховська ГЕС
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