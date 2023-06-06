ГУР має докази використання вибухівки для підриву Каховської ГЕС – Юсов

У Головному управлінні розвідки Міноборони України мають докази використання окупантами вибухівки для підриву Каховської ГЕС.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному

Деталі: На запитання, чи є докази підриву, адже дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, Юсов відповів:

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Пряма мова: "Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "втомилася". Є й інші чинники".

Більше деталей: На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву, Юсов сказав: "Так. Була задіяна вибухівка".

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