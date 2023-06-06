Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР має докази використання вибухівки для підриву Каховської ГЕС – Юсов

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 19:45
ГУР має докази використання вибухівки для підриву Каховської ГЕС – Юсов
АНДРІЙ ЮСОВ, ФОТО УКРІНФОРМ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України мають докази використання окупантами вибухівки для підриву Каховської ГЕС.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному 

Деталі: На запитання, чи є докази підриву, адже дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, Юсов відповів:

Пряма мова: "Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "втомилася". Є й інші чинники".

Більше деталей: На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву, Юсов сказав: "Так. Була задіяна вибухівка". 

Знати більше: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Теми: розвідкаКаховська ГЕСвибухтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
розвідка
У ГУР відреагували на розслідування Бельгії щодо використання їхньої зброї в РФ
ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"
РФ марно намагалась змусити Україну витрачати цінні ракети на "шахеди" – розвідка Британії
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: